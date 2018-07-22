Трамп заявил, что за его кампанией незаконно шпионили

Накануне Белый дом рассекретил документы о прослушивании ФБР экс-советника Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что появляется все больше доказательств незаконной слежки Федерального бюро расследований за его избирательной кампанией. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Трамп отреагировал на публикацию рассекреченных документов, согласно которым в ФБР просили суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией. Президент назвал действия ФБР "незаконным мошенничеством".

Напомним, ранее администрация Трампа рассекретила документы, из которых следует, что ФБР в 2016 году прослушивало телефонные разговоры советника Трампа в избирательном штабе Картера Пейджа, подозревая его в работе на Россию.