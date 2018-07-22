Трамп заявил, что за его кампанией незаконно шпионили

Новости Политика 22.07.2018 - 20:00
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Накануне Белый дом рассекретил документы о прослушивании ФБР экс-советника Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что появляется все больше доказательств незаконной слежки Федерального бюро расследований за его избирательной кампанией. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Трамп отреагировал на публикацию рассекреченных документов, согласно которым в ФБР просили суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией. Президент назвал действия ФБР "незаконным мошенничеством".

Напомним, ранее администрация Трампа рассекретила документы, из которых следует, что ФБР в 2016 году прослушивало телефонные разговоры советника Трампа в избирательном штабе Картера Пейджа, подозревая его в работе на Россию.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  ФБР,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС