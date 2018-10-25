Русские и китайские шпионы прослушивают частный телефон Трампа, - NYT

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

О прослушке президента американские спецслужбы узнали от собеседников в зарубежных правительствах

Китайские и российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

Сообщается, что американская разведка выяснила, что шпионы часто слушают, как Трамп "сплетничает" по своему мобильному телефону со "старыми друзьями".

О прослушке Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников в зарубежных правительствах. Впоследствии спецслужбам удалось перехватить несколько подтверждающих эту информацию сообщений.

При этом ранее помощники американского президента неоднократно рекомендовали ему не использовать свой личный телефон из соображений безопасности, однако Трамп продолжает это делать.

Как отмечается, китайские шпионы используют перехваченные разговоры в своих политических целях. В частности, в Пекине таким образом изучают стиль мышления Трампа, а также к кому прислушивается президент США, кто и как может влиять на его решения.

Газета отмечает, что российские шпионы прослушивают Трампа реже и аккуратнее. В частности, один из ее собеседников полагает, что это связано с "явной близостью" президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Напомним, в июле Дональд Трамп заявил, что появляется все больше доказательств незаконной слежке Федерального бюро расследований за его избирательной кампанией.