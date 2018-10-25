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Китай заперечує прослуховування телефону Трампа

Новини » Політика    25.10.2018 - 18:01
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

У МЗС КНР порадили Трампу китайський телефон для захисту від прослуховування

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн назвала помилковою інформацію видання The New York Times про прослуховування телефонних розмов голови США Дональда Трампа спецслужбами Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення на сайті МЗС КНР.

За словами Чуньїн, подібна стаття свідчить про те, що видання публікує фейкові новини.

"Якщо є побоювання з приводу того, що мобільні телефони Apple прослуховуються, можна перейти на телефони Huawei", - заявила вона.

Представник МЗС також підкреслила, що для повної безпеки можна "припинити використання будь-яких сучасних гаджетів і розірвати всі зв'язки із зовнішнім світом".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечує, що його приватний телефон прослуховують китайські і російські спецслужби.

Як писало РБК-Україна раніше, газета The New York Times повідомила, що, за даними розвідки США, шпигуни часто слухають, як Трамп "пліткує" по своєму мобільному телефону зі "старими друзями". Про прослуховування глави США американські спецслужби дізналися від співрозмовників у зарубіжних урядах. Згодом спецслужбам вдалося перехопити кілька підтверджують повідомлень, що підтверджують цю інформацію.

Додамо також, в липні Дональд Трамп заявив, що з'являється все більше доказів незаконного стеження Федерального бюро розслідувань за його виборчою кампанією.

Трамп заперечує прослуховування свого приватного телефону Російські і китайські шпигуни прослуховують приватний телефон Трампа, - NYT
Новини України КитайДональд Трамппрослушка
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