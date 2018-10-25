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Трамп отрицает прослушивание своего частного телефона

Новости » Политика    25.10.2018 - 14:22
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США отметил, что использует для переговоров только правительственные телефоны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отрицает, что его частный телефон прослушивают шпионы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

Таким образом Трамп отреагировал на статью в издании New York Times, в которой утверждалось, что китайские и российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры американского президента.

Трамп отрицает прослушивание своего частного телефона

"Так называемые эксперты по Трампу в New York Times написали длинную и скучную статью об использовании моего мобильного телефона, которая настолько неправильна, что у меня не хватит времени, чтобы ее исправить. Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый сотовый телефон правительства. История неверна!" – подчеркнул глава США.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что американская разведка выяснила, что шпионы часто слушают, как Трамп "сплетничает" по своему мобильному телефону со "старыми друзьями".

Отмечалось, что о прослушке Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников в зарубежных правительствах. Впоследствии спецслужбам удалось перехватить несколько подтверждающих эту информацию сообщений.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле Дональд Трамп заявил, что появляется все больше доказательств незаконной слежки Федерального бюро расследований за его избирательной кампанией.

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Новости Украины Дональд Трамппрослушка
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