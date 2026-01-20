Китай отримує надприбутки від РФ, але не передав жодної одиниці зброї, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що Китай скористався санкціями проти РФ для отримання надзаробітків, проте так і не передав їй жодної одиниці зброї.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Буданов розповів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він пояснив, що Пекін скористався посиленням санкцій проти Москви, а також потребою країни-агресорки у сучасних контролерах та мікросхемах.

"Китай зрозумів, як цим користуватися, а Росія знайшла надійного партнера для поставок електроніки, потім верстатів, потім різних матеріалів, з яких виробляють компоненти озброєння", - розповів керівник ОП.

Водночас Буданов зауважив, що для Китаю це можливість отримати надзаробітки, адже Росія платила йому значно більше за інші країни. Крім того, Пекін посилював свій вплив на Москву, користуючись посиленням західних санкцій.

"Чим більше санкції працювали зовні, тим більше РФ йшла в руки Китаю. Що зараз вже всі неприкрито бачать", - сказав він.

Він додав, що Китай зараз поглинає країну-агресорку, і "росіянам це боляче визнавати". Ба більше, попри наявний обмін військовими технологіями між двома країнами, Китай, за словами Буданова, досі не передав Росії жодної одиниці зброї.