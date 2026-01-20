ua en ru
Китай получает сверхприбыли от РФ, но не передал ни одной единицы оружия, - Буданов

Вторник 20 января 2026 22:28
UA EN RU
Китай получает сверхприбыли от РФ, но не передал ни одной единицы оружия, - Буданов Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что Китай воспользовался санкциями против РФ для получения сверхзаработков, однако так и не передал ей ни одной единицы оружия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он пояснил, что Пекин воспользовался усилением санкций против Москвы, а также потребностью страны-агрессора в современных контроллерах и микросхемах.

"Китай понял, как этим пользоваться, а Россия нашла надежного партнера для поставок электроники, затем станков, затем различных материалов, из которых производят компоненты вооружения", - рассказал руководитель ОП.

В то же время Буданов отметил, что для Китая это возможность получить сверхзаработки, ведь Россия платила ему значительно больше других стран. Кроме того, Пекин усиливал свое влияние на Москву, пользуясь усилением западных санкций.

"Чем больше санкции работали снаружи, тем больше РФ уходила в руки Китая. Что сейчас уже все неприкрыто видят", - сказал он.

Он добавил, что Китай сейчас поглощает страну-агрессора, и "россиянам это больно признавать". Более того, несмотря на имеющийся обмен военными технологиями между двумя странами, Китай, по словам Буданова, до сих пор не передал России ни одной единицы оружия.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному урегулированию войны. Действия Пекина только усиливают финансовые возможности РФ для продолжения агрессии.

По словам президента, Китай значительно увеличил закупку российских энергоресурсов, став их крупнейшим импортером. А деньги от экспорта энергетики страна-агрессор тратит на войну.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай "даже немного" не боятся НАТО. В то же время он отметил, что эти две страны "чрезвычайно" боятся США только из-за того, что американский лидер якобы создал армию.

