Китай получает сверхприбыли от РФ, но не передал ни одной единицы оружия, - Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что Китай воспользовался санкциями против РФ для получения сверхзаработков, однако так и не передал ей ни одной единицы оружия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Буданов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он пояснил, что Пекин воспользовался усилением санкций против Москвы, а также потребностью страны-агрессора в современных контроллерах и микросхемах.

"Китай понял, как этим пользоваться, а Россия нашла надежного партнера для поставок электроники, затем станков, затем различных материалов, из которых производят компоненты вооружения", - рассказал руководитель ОП.

В то же время Буданов отметил, что для Китая это возможность получить сверхзаработки, ведь Россия платила ему значительно больше других стран. Кроме того, Пекин усиливал свое влияние на Москву, пользуясь усилением западных санкций.

"Чем больше санкции работали снаружи, тем больше РФ уходила в руки Китая. Что сейчас уже все неприкрыто видят", - сказал он.

Он добавил, что Китай сейчас поглощает страну-агрессора, и "россиянам это больно признавать". Более того, несмотря на имеющийся обмен военными технологиями между двумя странами, Китай, по словам Буданова, до сих пор не передал России ни одной единицы оружия.