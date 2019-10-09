Китай отреагировал на санкции США

Китай осуждает решение США ввести визовые ограничения для ряда китайских чисновников из-за притеснения меньшинств. Об этом сообщает DW.

Посольство КНР в Вашингтоне расценило подобный шаг как вмешательство во внутренние дела страны.

"Решение американской стороны является серьезным нарушением фундаментальных принципов международных отношений и подрывает интересы Пекина", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, вчера Министерство торговли США сообщило о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, ограничения связаны с экспортом и реэкспортом, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

Отметим, министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги заявил, что Япония и США подпишут торговое соглашение в понедельник, 17 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума. На рост повлияет торговая война между США и Китаем.