ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай отреагировал на санкции США

Новости » В мире    09.10.2019 - 09:31
Китай отреагировал на санкции США
Коллаж РБК-Украина

Посольство КНР в Вашингтоне расценило подобный шаг как вмешательство во внутренние дела страны

Китай осуждает решение США ввести визовые ограничения для ряда китайских чисновников из-за притеснения меньшинств. Об этом сообщает DW.

Посольство КНР в Вашингтоне расценило подобный шаг как вмешательство во внутренние дела страны.

"Решение американской стороны является серьезным нарушением фундаментальных принципов международных отношений и подрывает интересы Пекина", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, вчера Министерство торговли США сообщило о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, ограничения связаны с экспортом и реэкспортом, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

Отметим, министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги заявил, что Япония и США подпишут торговое соглашение в понедельник, 17 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума. На рост повлияет торговая война между США и Китаем.

В США опасаются вмешательства РФ в избирательную кампанию Зеленский в США встречался с бизнесменом, у которого конфисковали "деньги Януковича"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь