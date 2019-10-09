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Китай відреагував на санкції США

Новини » В світі    09.10.2019 - 09:26
Китай відреагував на санкції США
Колаж РБК-Україна

Посольство КНР у Вашингтоні розцінило цей крок як втручання у внутрішні справи країни

Китай засуджує рішення США ввести візові обмеження для ряду китайських чисновников через утиски меншин. Про це повідомляє DW.

Посольство КНР у Вашингтоні розцінило цей крок як втручання у внутрішні справи країни.

"Рішення американської сторони є серйозним порушенням фундаментальних принципів міжнародних відносин і підриває інтереси Пекіна", - заявили в диппредставництві.

Нагадаємо, вчора Міністерство торгівлі США повідомило про внесення 28 китайських організацій в санкційний список через порушення прав мусульманської меншини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Крім того, обмеження пов'язані з експортом та реекспортом, а також передбачають можливість відмови ліцензування поставок.

Зазначимо, міністр закордонних справ Японії Тошимицу Мотегі заявив, що Японія і США підпишуть торговельну угода у понеділок, 17 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зростання світового ВВП в 2020 році сповільниться до восьмирічного мінімуму. На зростання вплине торгова війна між США і Китаєм.

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