Китай отреагировал на дипломатический бойкот США Олимпиады

В МИД Китая назвали дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года со стороны США "вопиющей политической провокацией". И пообещали, что если США не изменят свою позицию, то Китай примет решительные контрмеры.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявлении спикера МИД Китая Чжао Лицзяня.

"Хочу подчеркнуть, что зимние Олимпийские игры - это не сцена для политических позерств и манипуляций. Американские политики продолжают пропагандировать "дипломатический бойкот", даже не будучи приглашенными на Игры. Это принятие желаемого за действительное и чистая публичная демонстрация нацелены на политические манипуляции. Это серьезная пародия на дух Олимпийской хартии, вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление 1,4 млрд китайцев. Это только заставит китайский народ и мир ясно увидеть антикитайский характер и лицемерие американских политиков", - сказал он.

Спикер МИД также подчеркнул, что "США должны занять правильную позицию, действовать в соответствии с олимпийским духом "вместе", серьезно относиться к проблемам Китая и избегать политизации спорта".

"Им следует прекратить пропаганду так называемого "дипломатического бойкота" зимних игр в Пекине, чтобы это не повлияло на двусторонний диалог и сотрудничество в важных областях. Если США будут действовать по-своему, Китай примет решительные контрмеры", - резюмировал Чжао Лицзянь.