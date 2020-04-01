Украина сегодня получила от Китая 300 тысяч экспресс-тестов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Китай также предоставил еще 100 тысяч ПЦР-тестов

Сегодня в рамках гуманитарной помощи Украина получила от Китая более 300 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирус. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, кроме этого в Украину дополнительно доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов", - заявил он.

Дорогие украинцы! В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов. Подчеркну, этот и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются к каждому региону Украины. Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы об ежемесячную доплату в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немножечко легче. Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч, а также определенным уязвимым категориям населения. Важным является и запланирована на 1 мая 2020 года индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку. Зберігаймо спокойствие и холодную голову. Останемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут. Мы – украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы нужно дождаться. Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 1 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая для борьбы с коронавирусом. О гуманитарной помощи стороны договорились во время телемоста.

Кроме того, вчера самолет из Китая доставил в Украину еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Также в Украину доставили различные медицинские средства и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Еще один самолет с тестами на коронавирус прибыл 30 марта в Киев из Южной Кореи. По инициативе Офиса президента в Украину доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.