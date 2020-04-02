ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай відправив ще один літак з медичними засобами для України

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 16:42
Китай відправив ще один літак з медичними засобами для України
Фото: медичний вантаж з КНР (facebook.com/ipobedonostseva)

Сторони узгоджують підготовку ще кількох літаків

Сьогодні, 2 квітня, у Китаї завершилася підготовка ще одного літака з медичними засобами для України для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Посольство України в Китайській Народній Республіці.

За даними дипломатичного представництва, у міжнародному аеропорту Сямень завершилося завантаження чергового літака товарами медичного призначення. На борт завантажили понад 100 кубометрів засобів медичного захисту.

"Рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання в нашу країну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19", - додали у посольстві.

Зазначається, що зараз Україна та влада Китаю узгоджують питання підготовки ще кількох бортів з засобами захисту для українських громадян.

Нагадаємо, вчора в Україну прибув літак з гуманітарною допомогою від Китаю. За словами президента Володимира Зеленського, борт доправив в Україну 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Окремо в Україну доправили ще 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Київ прибув літак з Південної Кореї, який доправив партію ПЛР-тестів на коронавірус. Борт доправив в Україну ще 100 тисяч наборів для тестування.

В Вінниці від коронавірусу вилікувався перший пацієнт МАГАТЕ відправляє обладнання для виявлення коронавірусу до України
Новини України КитайЛітакКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся