Китай відправив ще один літак з медичними засобами для України

Фото: медичний вантаж з КНР (facebook.com/ipobedonostseva)

Сторони узгоджують підготовку ще кількох літаків

Сьогодні, 2 квітня, у Китаї завершилася підготовка ще одного літака з медичними засобами для України для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Посольство України в Китайській Народній Республіці.

За даними дипломатичного представництва, у міжнародному аеропорту Сямень завершилося завантаження чергового літака товарами медичного призначення. На борт завантажили понад 100 кубометрів засобів медичного захисту.

"Рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання в нашу країну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19", - додали у посольстві.

Зазначається, що зараз Україна та влада Китаю узгоджують питання підготовки ще кількох бортів з засобами захисту для українських громадян.

Нагадаємо, вчора в Україну прибув літак з гуманітарною допомогою від Китаю. За словами президента Володимира Зеленського, борт доправив в Україну 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Окремо в Україну доправили ще 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Київ прибув літак з Південної Кореї, який доправив партію ПЛР-тестів на коронавірус. Борт доправив в Україну ще 100 тисяч наборів для тестування.