Украина запускает беспрерывные медицинские поставки из Китая

Фото: украинский самолет (facebook.com/kirill.timoshenko)

Новый рейс привезет в Украину медицинские маски для аптек

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине запускают беспрерывные поставки медицинских средств из Китая. Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз он доставит обычные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.

"С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - добавил Тимошенко.

Напомним, вчера Украина получила от Китая более 300 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Партия была доставлена в качестве гуманитарной помощи. Кроме этого, в Украину дополнительно доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов.

Отметим, в самом Китае уже фиксируют новую вспышку. За последние сутки в стране зарегистрировали 1,6 тыс. новых случаев COVID-19, из них семь закончились летальным исходом. При этом разведка США в секретном отчете Белому дому заявила, что Пекин скрыл реальное количество зараженных и умерших вследствие вспышки коронавируса.