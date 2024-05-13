Китай відігнав американський есмінець у Південно-Китайському морі, у США заперечують

Командування Південного театру Народно-визвольної армії Китаю повідомило, що китайські військові уважно стежили та "відігнали" есмінець ВМС США Halsey, який увійшов до територіальних вод Парасельських островів у Південно-Китайському морі. За словами військових, дії США "серйозно посягають на суверенітет і безпеку Китаю".

"Це ще один залізний доказ їхньої навігаційної гегемонії та мілітаризації Південно-Китайського моря", - заявили вони, додавши, що їхні війська перебуватимуть у стані підвищеної готовності і захищатимуть національну безпеку.

У заяві ВМС США повідомили, що есмінець відстоював навігаційні права і свободи у Південно-Китайському морі поблизу Парасельських островів "відповідно до міжнародного права".

USS Halsey покинув цей район після завершення операції і продовжив свій шлях у Південно-Китайському морі, йдеться у заяві.

Остання суперечка між Китаєм і США відбулася на тлі посилення напруженості в стратегічному Південно-Китайському морі, коли союзник США - Філіппіни - втягнуті в гостру дипломатичну суперечку з Пекіном через спірні води в регіоні.

Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, зокрема на райони, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней. У 2016 році Постійна палата третейського суду постановила, що претензії Пекіна не мають під собою жодних підстав згідно з міжнародним правом.