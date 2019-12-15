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Китай отложил введение новых пошлин на товары из США

Новости » Политика     15.12.2019 - 08:59
Китай отложил введение новых пошлин на товары из США
Коллаж РБК-Украина

Введение новых пошлин в размере 5% и 10% планировалось на воскресенье, 15 декабря

Комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил запланированное на 15 декабря введение новых пошлин на товары из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, Пекин решил отложить введение пошлин на американские товары, в том числе автомобили и автозапчасти, которое было запланировано на сегодня. Речь идет о пошлинах в размере 5 и 10 процентов.

В китайском ведомстве подчеркнули, что Пекин продолжает работу по освобождению от пошлин новых категорий американских товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон и Китай согласовали первую часть торговой сделки, которая должна прекратить экономическую войну между государствами. В рамках соглашения стороны договорились изменить таможенную политику, но США сохранит 25% и 7,5% пошлины на китайский импорт.

Также РБК-Украина писало, что Пекин намерен отменить импортные пошлины на соевые бобы и поставки свинины из США. В Китае отметили, что отказ от пошлин основывается на заявках отдельных фирм относительно импорта соевых бобов и свинины.

До этого в Министерстве торговли Китая заявляли, что договорились с США поэтапно отменить пошлины, введенные во время многомесячной торговой войны. В Пекине выражали готовность отказаться от введения новых пошлин, запланированного на 15 декабря.

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