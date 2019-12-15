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Китай відклав введення нових мит на товари зі США

Новини » Політика     15.12.2019 - 08:59
Китай відклав введення нових мит на товари зі США
Колаж РБК-Україна

Введення нових мит в розмірі 5% і 10% планувалося на неділю, 15 грудня

Комітет з митних зборів і тарифів при Державній раді Китаю тимчасово відклав заплановане на 15 грудня введення нових мит на товари зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, Пекін вирішив відкласти введення мит на американські товари, в тому числі автомобілі та автозапчастини, яке було заплановано на сьогодні. Мова йде про мита в розмірі 5 та 10 відсотків.

У китайському відомстві наголосили, що Пекін продовджує роботу зі звільнення від мит нових категорій американських товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон та Китай узгодили першу частину торгової угоди, яка повинна припинити економічну війну між державами. В рамках угоди сторони домовилися змінити митну політику, але США збереже 25% та 7,5% мита на китайський імпорт.

Також РБК-Україна писало, що Пекін має намір скасувати імпортні мита на деякі соєві боби та поставки свинини з США. У Китаї наголосили, що відмова від мит грунтується на заявках окремих фірм щодо імпорту соєвих бобів та свинини.

До цього у Міністерстві торгівлі Китаю заявляли, що домовилися з США поетапно скасувати мита, введені під час багатомісячної торговельної війни. У Пекіні висловлювали готовність відмовитися від введення нових мит, запланованого на 15 грудня.

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