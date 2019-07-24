ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай отказался от участия в ядерной гонке

Новости » Политика    24.07.2019 - 10:02
Китай отказался от участия в ядерной гонке
Иллюстративное фото (gettyimages)

Ядерная стратегия страны направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами"

Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым в любых условиях и отказывается от участия в гонке вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госсовет КНР.

Китай отмечает, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер и что ее целью является защита собственного суверенитета. В заявлении говорится, что ядерная стратегия страны направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами".

Как отмечается, "Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым". Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. В частности, Трамп отметил, что и США должны отказаться от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США будут полагаться на свой ядерный арсенал для сдерживания России и Китая

Пекин назвал причину появления военных самолетов РФ и КНР над Японским морем Инвестиции Китая в США за время торговой войны снизились на 90%
Новости Украины Китайядерная война
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь