Китай отказался от участия в ядерной гонке

Иллюстративное фото (gettyimages)

Ядерная стратегия страны направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами"

Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым в любых условиях и отказывается от участия в гонке вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госсовет КНР.

Китай отмечает, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер и что ее целью является защита собственного суверенитета. В заявлении говорится, что ядерная стратегия страны направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами".

Как отмечается, "Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым". Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. В частности, Трамп отметил, что и США должны отказаться от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США будут полагаться на свой ядерный арсенал для сдерживания России и Китая.