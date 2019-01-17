США решили использовать ядерный потенциал для сдерживания России и Китая

Новая стратегия развития ПРО должна быть изложена Трампом в четверг

США будут полагаться на свой ядерный арсенал для сдерживания России и Китая. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тhe Guardian.

Американский чиновник отметил, что новая стратегия противоракетной обороны (ПРО) направлена, в первую очередь, против угроз со стороны Ирана и КНДР, а что касается России и Китая, то США обеспечивают для них "прозрачность" свих планов по ПРО. Новая стратегия развития ПРО должна быть изложена Трампом в четверг.

Ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе. Он отметил, что РФ целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.

Также командующий Операции объединенных сил (ООС) генерал Сергей Наев заявлял, что Россия становится причиной социальных проблем и военных конфликтов. Наев сказал, что режим Владимира Путина пытается отвлечь граждан от постоянно растущего политического и экономического кризиса, вмешиваясь в дела других стран или захватывая их.