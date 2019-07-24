ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай відмовився від участі в ядерній гонці

Новини » Політика    24.07.2019 - 10:02
Китай відмовився від участі в ядерній гонці
Ілюстративне фото (gettyimages)

Ядерна стратегія країни спрямована на те, щоб "запобігти використання ядерної зброї проти Китаю іншими державами"

Китай заявив, що не застосує ядерну зброю першим в будь-яких умовах і відмовляється від участі в гонці озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держрада КНР.

Китай відзначає, що його військова стратегія носить виключно оборонний характер і що її метою є захист власного суверенітету. У заяві йдеться, що ядерна стратегія країни спрямована на те, щоб "запобігти використання ядерної зброї проти Китаю іншими державами".

Як зазначається, "Китай ніколи і ні за яких обставин не застосує ядерну зброю першим". Він також зобов'язується не застосовувати ядерну зброю проти неядерних країн і не проводити відносно цих країн політику загрози застосування ядерної зброї.

В документі наголошується, що Китай, незважаючи на мирний характер проведеної політики, не виключає застосування військової сили для повернення Тайваню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що США, Росії і Китаю варто відмовитися від ядерної зброї. Зокрема, Трамп зазначив, що і США повинні відмовитися від ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що США будуть покладатися на свій ядерний арсенал для стримування Росії і Китаю.

Крім цього, Дональд Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерною зброєю. 

Пекін назвав причину появи військових літаків РФ і КНР над Японським морем Інвестиції Китаю в США за час торговельної війни знизилися на 90%
Новини України Китайядерная война
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся