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Китай уже имеет возможность вторжения, - минобороны Тайваня

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Тайвань, Среда 06 октября 2021 07:16
Китай уже имеет возможность вторжения, - минобороны Тайваня Фото: Китай уже имеет возможность вторжения в Тайвань (wikipedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Китай уже имеет возможность вторгнуться в Тайвань, и он будет способен организовать полномасштабное вторжение к 2025 году. Об этом заявил министр обороны Тайваня Чиу Куо-чэн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Китай уже имеет возможность вторгнуться в Тайвань, но его еще сдерживают некоторые факторы.

"К 2025 году Китай снизит затраты и истощение до минимума. Сейчас у него есть возможности, но ему нелегко начать войну, учитывая многие другие факторы", - сказал он.

Также, по его словам, военная напряженность в отношениях с Китаем сейчас является максимальной - такого не было более 40 лет.

Он приказал парламентскому комитету, рассматривающему специальные военные расходы, выделить средства на оружие отечественного производства, включая ракеты и военные корабли.

"Для меня, как военного, срочность стоит прямо передо мной", - сказал он.

Напомним, что китайские самолеты вторглись в ПВО Тайваня. Подробности рассказали в Минобороны.

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