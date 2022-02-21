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Китай оштрафовал Xiaomi из-за лжи

Автор: Сергей Пышкин

Пекинское бюро по надзору за рынком оштрафовало компанию Xiaomi на 12,6 тысячи долларов. Все из-за недостоверных характеристик на рекламной странице Mi Band 5 NFC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

На рекламной странице компании утверждается, что Mi Band 5 NFC поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна". Оказалось, что технология состоит из двух частей:

  • записи ночного сна;
  • записи эпизодического сна.

Впрочем, если ваш ночной сон составляет меньше часа - часы не будут записывать его.

То же самое касается и эпизодического сна. Если днем вы поспите менее 20 минут - Mi Band 5 NFC не будут фиксировать его.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Xiaomi может представить Xiaomi 12 Ultra уже этим летом.

Также издание рассказывало о том, какие смартфоны китайской компании могут получить обновление до Android 13.

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Xiaomi