Китай оштрафовал Xiaomi из-за лжи

На рекламной странице компании утверждается, что Mi Band 5 NFC поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна". Оказалось, что технология состоит из двух частей:

записи ночного сна;

записи эпизодического сна.

Впрочем, если ваш ночной сон составляет меньше часа - часы не будут записывать его.

То же самое касается и эпизодического сна. Если днем вы поспите менее 20 минут - Mi Band 5 NFC не будут фиксировать его.