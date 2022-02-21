Китай оштрафував Xiaomi через брехню

На рекламній сторінці компанії стверджується, що Mi Band 5 NFC підтримує функцію "24-годинного моніторингу сну". Виявилося, що технологія складається з двох частин:

запису нічного сну;

запису епізодичного сну.

Втім, якщо ваш нічний сон становить менш як годину - годинник не буде записувати його.

Те ж саме стосується й епізодичного сну. Якщо вдень ви поспите менше ніж 20 хвилин - Mi Band 5 NFC не фіксуватиме його.