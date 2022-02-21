RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай оштрафував Xiaomi через брехню

Автор: Сергій Пишкін

Пекінське бюро з нагляду за ринком оштрафувало компанію Xiaomi на 12,6 тисячі доларів. Все через недостовірні характеристики на рекламній сторінці Mi Band 5 NFC.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

На рекламній сторінці компанії стверджується, що Mi Band 5 NFC підтримує функцію "24-годинного моніторингу сну". Виявилося, що технологія складається з двох частин:

  • запису нічного сну;
  • запису епізодичного сну.

Втім, якщо ваш нічний сон становить менш як годину - годинник не буде записувати його.

Те ж саме стосується й епізодичного сну. Якщо вдень ви поспите менше ніж 20 хвилин - Mi Band 5 NFC не фіксуватиме його.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Xiaomi може представити Xiaomi 12 Ultra вже цього літа.

Також видання розповідало про те, які смартфони китайської компанії можуть отримати оновлення до Android 13.

Читайте РБК-Україна в Google News
Xiaomi