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Китай оголосив про "тверду підтримку" Росії під керівництвом Путіна

Фото: Ван І, глава МЗС Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС КНР.

За даними відомства, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Китайська сторона твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Путіна в об'єднанні та веденні російського народу для подолання проблем, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку та подальшого утвердження статусу Росії як великої держави на міжнародному етапі. Це законне право Китаю та Росії здійснювати власний розвиток та відродження", - сказано у повідомленні МЗС за підсумками розмови двох міністрів.

Також у міністерстві зазначають, що Китай готовий просувати співпрацю з Росією у різних галузях та вивести її "на більш високий рівень".

Нагадаємо, раніше представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що "нічого не знає" про атаку Києва за допомогою іранських дронів-камікадзе у жовтні.

Також ми писали, що в Китаї засудили санкції Заходу проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для Росії.

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