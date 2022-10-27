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Китай объявил о "твердой поддержке" России под руководством Путина

Фото: Ван И, глава МИД Китая (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - сказано в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.

Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных областях и вывести его "на более высокий уровень".

Напомним, ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "ничего не знает" об атаке Киева при помощи иранских дронов-камикадзе в октябре.

Также мы писали, что в Китае осудили санкции Запада против Ирана за поставки дронов-камикадзе для России.

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