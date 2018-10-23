Китай официально открыл мост в Гонконг и Макао

Фото: 55-километровый мост Гонконг-Чжухай-Макао (wikipedia.org)

Самый длинный мост через море соединяет Гонконг и Макао с континентальным Китаем

Сегодня, 23 октября, официально открыли 55-километровый мост, который соединяет континентальный Китай с Гонконгом и Макао. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Сообщается, что церемония открытия моста прошла в Чжухае при участии лидера КНР Си Цзиньпина. По словам вице-премьера Хань Чжэна, мост будет способствовать интеграции Гонконга и Макао в континентальный Китай.

Также сообщается, что строительство самого длинного в мире морского сооружения обошлось в около 20 млрд долларов. Оно состоит из серии мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, а также подъездных эстакад и пунктов пропуска. Мосты и тоннели проекта соединяют между собой Гонконг, Чжухай и Макао - крупнейшие города региона. Строительство началось в декабре 2009 года.

На мосты приходится 38 км из общей протяженности. Сооружение в форме латинской буквы "Y" позволило сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге запретили партию, которая выступает за независимость этого административного района Китая.

На минувших выходных на Тайване тысячи людей требовали независимости от Китая.