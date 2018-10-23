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Китай офіційно відкрив міст до Гонконгу і Макао

Новини » Політика    23.10.2018 - 08:53
Фото: 55-кілометровий міст Гонконг-Чжухай-Макао (wikipedia.org)
Фото: 55-кілометровий міст Гонконг-Чжухай-Макао (wikipedia.org)

Найдовший міст через море з'єднує Гонконг і Макао з континентальним Китаєм

Сьогодні, 23 жовтня, офіційно відкрили 55-кілометровий міст, який з'єднує континентальний Китай з Гонконгом і Макао. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Повідомляється, що церемонія відкриття мосту пройшла в Чжухаї за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна. За словами віце-прем'єра Хань Чжена, міст сприятиме інтеграції Гонконгу і Макао до континентального Китаю.

Також повідомляється, що будівництво найдовшого у світі морського спорудження обійшлося у близько 20 млрд доларів. Воно складається з серії мостів та підводних тунелів, які перетинають дельту Перлової річки, а також під'їзних естакад і пунктів пропуску. Мости і тунелі проекту з'єднують між собою Гонконг, Чжухай і Макао - найбільші міста регіону. Будівництво почалося в грудні 2009 року.

На мости припадає 38 км із загальної протяжності. Споруда у формі латинської букви "Y" дозволило скоротити час у дорозі між Гонконгом і Чжухаем з трьох годин до 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконгу заборонили партію, яка виступає за незалежність цього адміністративного району Китаю.

На минулих вихідних на Тайвані тисячі людей вимагали незалежності від Китаю.

 

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