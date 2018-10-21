ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Тайване тысячи людей требуют независимости от Китая

Новости » Политика    21.10.2018 - 01:44
Фото: митинг в столице Тайваня (twitter.com/emilycardinali)
Фото: митинг в столице Тайваня (twitter.com/emilycardinali)

Десятки тысяч людей требуют проведения референдума о независимости Тайваня от КНР

В столице Тайваня Тайбэй прошли митинги, на которых требовали официальной независимости острова от Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Митингующие собрались под зданием правящей Демократической прогрессивной партии и призывали их выступить против аннексии КНР и провести референдум о независимости.

По данным Formosa Alliance, которые являются организаторами акции, участие в ней приняло около 100 тыс. человек. Люди вышли с плакатами, которые имели надписи "Скажи нет Китаю" и "Нет преследованиям".

Председатель организации Ку Пейхунг, который поддерживается бывшими президентами Тайваня Ли Денхуей и Чэнь Шуйбянь заявил, что Китай должен прекратить преследование Тайваня, а тайваньцы должны стать собственными хозяевами.

Напомним, в Лондоне тысячи человек требуют провести второй референдум о Brexit. Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум относительно финального соглашения с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.

Китай официально объявил о подозрении экс-главы Интерпола в коррупции В Китае мужчина с ножом напал на прохожих и совершил наезд на толпу
Новости Украины КитайТайваньМитинг Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь