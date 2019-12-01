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Китай обязал операторов собирать сканы лица при покупке сим-карт

Новости » В мире     01.12.2019 - 15:59
Китай обязал операторов собирать сканы лица при покупке сим-карт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пекин продолжает ужесточать контроль над киберпространством

Власти Китая обязали операторов связи собирать сканы лица клиентов при регистрации новых номеров телефонов в офлайновых точках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

В сентябре министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало уведомление о "защите законных прав и интересов граждан в Интернете", в котором изложены правила обеспечения регистрации реальных имен.

В уведомлении говорится, что операторы связи должны использовать "искусственный интеллект и другие технические средства" для проверки личности людей, когда они меняют номер телефона на новый.

Как объяснил представитель службы поддержки China Unicom, это требование, которое вступает в силу 1 декабря, означает, что клиенты, регистрирующие новый номер телефона, должны регистрировать себя, поворачивая голову и мигая.

"На следующих этапах наше министерство продолжит ... усилит контроль и инспекцию ... и будет строго содействовать управлению регистрацией реальных имен для пользователей телефонов", - добавили в China Unicom.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил за продажу в Украине сим-карт по паспорту. По его словам, почти каждый день центральные станции столичного метро перекрывается из-за сообщения о заминировании. И СБУ, и Нацполиция неоднократно заявляли, что большинство таких сообщений поступают из РФ или оккупированных территорий.

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