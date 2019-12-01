Китай зобов'язав операторів збирати скани лиця при купівлі сім-карт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пекін продовжує посилювати контроль над кіберпростором

Влада Китаю зобов'язала операторів зв'язку збирати скани лиця клієнтів при реєстрації нових номерів телефонів в офлайнових точках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

У вересні міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю опублікувало повідомлення про "захист законних прав та інтересів громадян в Інтернеті", в якому викладені правила забезпечення реєстрації реальних імен.

У повідомленні говориться, що оператори зв'язку повинні використовувати "штучний інтелект та інші технічні засоби для перевірки особистості людей, коли вони міняють номер телефону на новий.

Як пояснив представник служби підтримки China Unicom, це вимога, яка набирає чинності з 1 грудня, означає, що клієнти, які реєструють новий номер телефону, повинні реєструвати себе, повертаючи голову і, кліпаючи.

"На наступних етапах наше міністерство продовжить ... посилить контроль та інспекції ... і буде суворо сприяти управлінню реєстрацією реальних імен для користувачів телефонів", - додали в China Unicom.

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов виступив за продаж в Україні сім-карток за паспортом. За його словами, майже кожен день центральні станції столичного метро перекривається через повідомлення про замінування. І СБУ, і Нацполиция неодноразово заявляли, що більшість таких повідомлень надходять з РФ або окупованих територій.