Китай объявил морские учения на фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань

Сообщается, что учения пройдут в течение двух дней в четырех районах Южно-Китайского моря - в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. При этом цели учений и количество задействованных сил не уточняется.

Американское издание NBC со ссылкой на источники пишет, что сегодня же начинается турне официальной делегации Конгресса США во главе с Пелоси по странам Азии.

На данный момент точно известно, что делегация посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань пока значится как предварительный.

Как заявил конгрессмен Рик Ларсен (Вашингтон) официальные лица Китая оказывали на него давление, чтобы предотвратить поездку Пелоси на Тайвань. По его словам, сотрудник китайского посольства в телефонном звонке требовал отменить визит.