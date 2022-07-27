Напряжение растет. США из-за визита Пелоси отправили авианосец к Тайваню

Отмечается, что американский авианосец USS Ronald Reagan и его ударная группа, включая эсминец с управляемыми ракетами и ракетный крейсер, отправились из Сингапура 25 июля, направляясь на северо-восток в сторону Южно-Китайского моря.

При этом военные США не разглашают конечный пункт назначения, но этот маршрут приведет группу к Тайваньскому проливу, если она продолжит движение в том же направлении. Между тем Китай также наращивает свою воздушную силу в регионе.

Пелоси еще не подтвердила свои планы в отношении поездки, но если ее визит состоится, военные усилят перемещения своих сил и средств в Индийско-Тихоокеанском регионе. Истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы, вероятно, будут использованы для обеспечения перекрывающих колец защиты во время ее полета в Тайвань и когда она прибудет на остров.

Белый дом сомневается, что Китай примет прямые меры против самой Пелоси, но не может исключить усиление Китаем своих патрулей в Тайваньском проливе или проведения военных учений в других местах.

Последние спутниковые снимки показывают, что Народно-освободительная армия Китая также укрепляет свое развертывание в регионе, включая расширение авиабазы в Фуцзяне, которая расположена через пролив от Тайваня. Изображения показывают, что в начале этого месяца авиабаза Лунтянь, с которой истребители могут достичь Тайбэя за 7 минут, была заполнена истребителями серии Flanker или Су-27 российского производства, или китайскими вариантами J-11, J-16 - и специальными беспилотниками со старых реактивных самолетов J-6.

Отмечается, что в случае конфликта с Тайванем тысячи беспилотных J-6 могут использоваться в качестве приманки для преодоления системы ПВО, нести устройства электронной борьбы или взрывчатки, чтобы действовать как ракета.