Китай оголосив морські навчання на тлі можливої поїздки Пелосі на Тайвань

Повідомляється, що навчання пройдуть протягом двох днів в чотирьох районах Південно-Китайського моря - в акваторіях провінцій Гуандун і Хайнань. При цьому цілі навчань і кількість задіяних сил не уточнюється.

Американське видання NBC з посиланням на джерела пише, що сьогодні ж починається турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Пелосі країнами Азії.

На даний момент точно відомо, що делегація відвідає Японію, Південну Корею, Малайзію і Сінгапур. Візит на Тайвань поки значиться як попередній.

Як заявив конгресмен Рік Ларсен (Вашингтон) офіційні особи Китаю чинили на нього тиск, щоб запобігти поїздку Пелосі на Тайвань. За його словами, співробітник китайського посольства в телефонному дзвінку вимагав скасувати візит.