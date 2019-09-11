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Китай обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела

Новости » В мире    11.09.2019 - 21:19
Китай обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела
Фото: Джошуа Вон (wikipedia.org)

Конфликт возник из-за визита гонконгского активиста с главой МИД Германии

Министерство иностранных дел Китая выразило глубокое недовольство послу Германии из-за визита в страну гонконгского активиста Джошуа Вона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что посол Германии в Китае был вызван в МИД КНР в знак глубокого недовольства китайских властей. Причиной конфликта стала встреча Вона с министром иностранных дел Германии Хайко Масом.

Берлин выступил с официальным заявлением, назвав встречу не официальной, отметив, что контакты с представителями гражданского общества являются нормальной процедурой.

"Китай обвинил Германию в акте неуважения и вмешательстве во внутренние дела", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время встречи с главой МИД Германии Вон призвал Берлин прекратить поставлять в Гонконг полицейское оборудование, которое органы правопорядка используют для подавления массовых демонстраций.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призывает Пекин к мирному урегулированию кризиса в Гонконге. Меркель напомнила премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну о том, что договор между Лондоном и Пекином о возвращении Китаю бывшей британской колонии по-прежнему действует.

Также сообщалось, что демонстранты в Гонконге призвали Трампа освободить город от контроля Пекина.

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