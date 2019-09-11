Китай звинуватив Німеччину у втручанні у внутрішні справи

Фото: Джошуа Вон (wikipedia.org)

Конфлікт виник із-за візиту гонконгського активіста з главою МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Китаю висловило глибоке невдоволення посла Німеччини з-за візиту в країну гонконгського активіста Джошуа Вона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що посол Німеччини в Китаї був викликаний в МЗС КНР в знак глибокого невдоволення китайської влади. Причиною конфлікту стала зустріч Вона з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Масом.

Берлін виступив з офіційною заявою, назвавши зустріч не офіційною, зазначивши, що контакти з представниками громадянського суспільства є нормальною процедурою.

"Китай звинуватив Німеччину в акті неповаги і втручання у внутрішні справи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Он закликав Берлін припинити постачати в Гонконг поліцейське обладнання, яке органи правопорядку використовують для придушення масових демонстрацій.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає Пекін до мирного врегулювання кризи у Гонконзі. Меркель нагадала прем'єра Держради Китаю сі кецяну про те, що договір між Лондоном і Пекіном про повернення Китаю колишньої британської колонії, як і раніше діє.

Також повідомлялося, що демонстранти в Гонконзі закликали Трампа звільнити місто від контролю Пекіна.