ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай звинуватив Німеччину у втручанні у внутрішні справи

Новини » В світі    11.09.2019 - 21:19
Китай звинуватив Німеччину у втручанні у внутрішні справи
Фото: Джошуа Вон (wikipedia.org)

Конфлікт виник із-за візиту гонконгського активіста з главою МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Китаю висловило глибоке невдоволення посла Німеччини з-за візиту в країну гонконгського активіста Джошуа Вона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що посол Німеччини в Китаї був викликаний в МЗС КНР в знак глибокого невдоволення китайської влади. Причиною конфлікту стала зустріч Вона з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Масом.

Берлін виступив з офіційною заявою, назвавши зустріч не офіційною, зазначивши, що контакти з представниками громадянського суспільства є нормальною процедурою.

"Китай звинуватив Німеччину в акті неповаги і втручання у внутрішні справи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Он закликав Берлін припинити постачати в Гонконг поліцейське обладнання, яке органи правопорядку використовують для придушення масових демонстрацій.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає Пекін до мирного врегулювання кризи у Гонконзі. Меркель нагадала прем'єра Держради Китаю сі кецяну про те, що договір між Лондоном і Пекіном про повернення Китаю колишньої британської колонії, як і раніше діє.

Також повідомлялося, що демонстранти в Гонконзі закликали Трампа звільнити місто від контролю Пекіна.

Китай скасував мита на 16 категорій товарів із США У Китаї зросло число постраждалих в результаті землетрусу
Новини України КитайГонконгГермания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся