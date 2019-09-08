В Гонконге демонстранты призвали Трампа освободить город от контроля Пекина

Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Митингующие передали американским дипломатам петицию

Участники протестов в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина. Об этом сообщает Reuters.

Митингующие прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием.

Напомним, в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. В частности, после столкновений протестующих с правоохранителями, которые произошли вечером 7 сентября, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 19 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как серьезное.

Ранее правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались проникнуть в терминал международного аэропорта. Инцидент произошел в районе Коулун в Монг Коке.

Отметим, что акции протеста в Гонконге начались в середине августа, когда власти региона внесли на рассмотрение законопроект об экстрадиции на материковый Китай. Позже глава региона Кэрри Лам, объявила об отзыве скандального законопроекта, но демонстрации не завершились. Протестующие требуют провести независимое расследование случаев применения полицией силы во время предыдущих манифестаций.