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Китай обмежить експорт авіаційних і космічних компонентів

Фото: Китай обмежує експорт (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китай оголосив про контроль над експортом деякого авіаційного обладнання та технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай контролюватиме експорт деяких авіаційних і космічних компонентів з 1 липня. Під час даної заяви Міністерство торгівлі Китаю послалось на необхідність захисту національної безпеки та інтересів країни.

Як здійснюватиметься експорт

Ті, хто бажає експортувати предмети, включаючи аерокосмічні структурні компоненти, а також обладнання та програмне забезпечення, що використовується у виробництві двигунів, серед іншого, повинні будуть подати заявку на експортну ліцензію, яка має бути спільно підписана Митним управлінням Китаю та Центральною військовою комісією.

"З метою захисту національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження, зі схвалення Державної ради та Центральної військової комісії було вирішено запровадити експортний контроль за наступними пунктами", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

До списку обмежень увійшли зокрема:

  • газотурбінні двигуни,
  • прес-форми для виготовлення деталей скафандрів,
  • обладнання та програмне забезпечення, що використовуються для їх виготовлення,
  • передові полімери, які використовуються в куленепробивному одязі.

 

Нагадаємо, що у гонитві за домінування у передових технологіях майбутнього, Китай вклав ще майже 50 млрд доларів у виробництво мікросхем.

Однак адміністрація президента США Джо Байдена, яка також займається передовими технологіями повідомляла, посилила обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю.

У Білому домі вважають, що КНР може використовувати електронні чіпи для виробництва високоякісної зброї.

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