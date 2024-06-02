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Китай ограничит экспорт авиационных и космических компонентов

Фото: Китай ограничивает экспорт (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай будет контролировать экспорт некоторых авиационных и космических компонентов с 1 июля. В настоящее время Министерство торговли Китая сослалось на необходимость защиты национальной безопасности и интересов страны.

Как будет осуществляться экспорт

Желающие экспортировать предметы, включая аэрокосмические структурные компоненты, а также оборудование и программное обеспечение, используемое в производстве двигателей, среди прочего должны будут подать заявку на экспортную лицензию, которая должна быть совместно подписана Таможенным управлением Китая и Центральной военной комиссией.

"В целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, по одобрению Государственного совета и Центральной военной комиссии было решено ввести экспортный контроль над следующими пунктами", - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

В список ограничений вошли в частности:

  • газотурбинные двигатели,
  • пресс-формы для изготовления деталей скафандров,
  • оборудование и программное обеспечение, используемые для их изготовления,
  • передовые полимеры, которые используются в пуленепробиваемой одежде.

 

Напомним, что в погоне за доминирование в передовых технологиях будущего Китай вложил еще почти 50 млрд долларов в производство микросхем.

Однако администрация президента США Джо Байдена, также занимающаяся передовыми технологиями сообщала, усилила ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай.

В Белом доме считается, что КНР может использовать электронные чипы для производства высококачественного оружия.

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