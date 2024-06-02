Китай ограничит экспорт авиационных и космических компонентов

Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китай будет контролировать экспорт некоторых авиационных и космических компонентов с 1 июля. В настоящее время Министерство торговли Китая сослалось на необходимость защиты национальной безопасности и интересов страны.
Желающие экспортировать предметы, включая аэрокосмические структурные компоненты, а также оборудование и программное обеспечение, используемое в производстве двигателей, среди прочего должны будут подать заявку на экспортную лицензию, которая должна быть совместно подписана Таможенным управлением Китая и Центральной военной комиссией.
"В целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, по одобрению Государственного совета и Центральной военной комиссии было решено ввести экспортный контроль над следующими пунктами", - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.
В список ограничений вошли в частности:
Напомним, что в погоне за доминирование в передовых технологиях будущего Китай вложил еще почти 50 млрд долларов в производство микросхем.
Однако администрация президента США Джо Байдена, также занимающаяся передовыми технологиями сообщала, усилила ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай.
В Белом доме считается, что КНР может использовать электронные чипы для производства высококачественного оружия.
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