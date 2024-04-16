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Китай обговорив з Іраном майбутню співпрацю країн після атаки на Ізраїль

Фото: Ван І, міністр закордонних справ Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай готовий й надалі просувати співпрацю з Іраном у різних сферах. Пекін взяв до уваги право Тегерану на "самооборону" у випадку з атакою на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Китаю Ван І, якого цитує Bloomberg.

"Китай готовий неухильно просувати практичну співпрацю з Іраном у різних сферах і сприяти більшому розвитку китайсько-іранських відносин", - заявив Ван І іранському колезі Хоссейну Амір-Абдуллахіану під час телефонних перемовин. 

У тому ж числі голова Міністерства закордонних справ Китаю "взяв до уваги" позицію Ірану про те, що його атака на Ізраїль була "обмеженою", а особисто Тегеран "здійснює своє право на самооборону". Пекін впевнений, що Іран здатний впоратись з ситуацією для "уникнення подальшої турбулентності". 

Як пише Bloomberg, китайський міністр не уточнив про який тип співпраці йде мова, втім Пекін вже робив подібні заяви й в минулому. 

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів та ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Атака стала відповіддю на удар Ізраїля по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули декілька генералів.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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