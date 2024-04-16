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Китай обсудил с Ираном будущее сотрудничество стран после атаки на Израиль

Фото: Ван И, министр иностранных дел Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай готов и в дальнейшем продвигать сотрудничество с Ираном в различных сферах. Пекин принял во внимание право Тегерана на "самооборону" в случае с атакой на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И, которого цитирует Bloomberg.

"Китай готов неуклонно продвигать практическое сотрудничество с Ираном в различных сферах и способствовать большему развитию китайско-иранских отношений", - заявил Ван И иранскому коллеге Хоссейну Амир-Абдуллахиану во время телефонных переговоров.

В том же числе глава Министерства иностранных дел Китая "принял во внимание" позицию Ирана о том, что его атака на Израиль была "ограниченной", а лично Тегеран "осуществляет свое право на самооборону". Пекин уверен, что Иран способен справиться с ситуацией для "избежания дальнейшей турбулентности".

Как пишет Bloomberg, китайский министр не уточнил о каком типе сотрудничества идет речь, впрочем, Пекин уже делал подобные заявления и в прошлом.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

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