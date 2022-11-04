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Китай несет особую ответственность, важно, чтобы РФ придерживалась принципов ООН, - Шольц

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Германия, Пятница 04 ноября 2022 09:27
Китай несет особую ответственность, важно, чтобы РФ придерживалась принципов ООН, - Шольц Фото: федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо придерживаться принципов ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт федерального правительства Германии.

По словам Шольца, война РФ против Украины бросает вызов международному порядку мира и безопасности. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "больше не уклоняется от угрозы ядерного оружия".

"В то же время он угрожает пересечь красную границу, проведенную всем человечеством. В начале года Китай четко позиционировал себя против применения или даже угрозы применения ядерного оружия в декларации с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как постоянный член Совета Безопасности Китай несет особую ответственность. Важны четкие слова из Пекина в Москву - отстаивать Устав ООН и его принципы», - заявил канцлер.

Среди принципов ООН он упомянул о суверенитете и территориальной целостности всех государств и сказал, что ни одна страна не является "задним двором" другой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца по России остается прежней. Он считает, что РФ необходимо вывести войска из Украины.

Также раньше мы писали, что Зеленский обсудил с Шольцом воздушный щит над Украиной.

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