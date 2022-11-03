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У Німеччині спростували слова Ердогана про позицію Шольца щодо Росії, - DW

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Берлін, Четвер 03 листопада 2022 15:30
У Німеччині спростували слова Ердогана про позицію Шольца щодо Росії, - DW Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо Росії залишається незмінною. Він вважає, що РФ необхідно вивести війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, у німецькому уряді наголосили, що слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зміну позиції Шольца щодо Росії не відповідають правді.

"Канцлер Німеччини, як і раніше, вважає, що Путін повинен вивести війська з України і розпочати мирні переговори", - наводять у виданні позицію уряду ФРН.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що "Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо президента РФ Володимира Путіна і змінив свою позицію щодо Росії".

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Російська Федерація Реджеп Тайіп Ердоган Олаф Шольц
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