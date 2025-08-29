ua en ru
Китай назвав відносини з Росією "найбільш стабільними та стратегічно важливими"

Китай, П'ятниця 29 серпня 2025 10:34
UA EN RU
Китай назвав відносини з Росією "найбільш стабільними та стратегічно важливими" Фото: заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй назвав партнерство з Росією "найстабільнішим" і "найважливішим серед великих держав".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що сьогоднішні китайсько-російські відносини "є найбільш стабільними, зрілими та стратегічно значущими серед усіх відносин між великими державами у світі".

Так Ма Чжаосюй відповів на запитання про бачення Китаєм поточного стану відносин із Росією та подальшого розвитку міжнародних відносин.

За його словами, "саме у нинішньому бурхливому та мінливому світі партнерство Пекіна й Москви набуває особливого значення".

Голова КНР Сі Цзіньпін неодноразово підкреслював, що відносини між великими державами безпосередньо впливають на глобальну стратегічну стабільність, а самі ці держави несуть особливу відповідальність за світовий порядок.

Китай, за словами Ма Чжаосюя, прагне будувати систему міжнародних відносин, яка "базується на мирному співіснуванні, загальній стабільності та збалансованому розвитку".

Заступник міністра закордонних справ Китаю також заявив, що 80 років тому народи Китаю та Росії "зазнали величезних жертв і зробили вагомий внесок у створення післявоєнного світового порядку".

Він наголосив, що обидві країни й надалі "відстоюватимуть правильне історичне бачення подій Другої світової війни".

Китай і Росія

На початку цього тижня президент КНР Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок.

Як писали ЗМІ, китайська влада розгорнула кампанію, нагадуючи, що Китай і колишній Радянський Союз "зіграли ключову роль як в азіатському, так і в європейському театрах військових дій під час Другої світової війни".

Відмітимо, що російський диктатор Володимир Путін стане "головним іноземним гостем" на військовому параді в Пекіні, присвяченому капітуляції Японії і закінченню Другої світової війни.

Нагадаємо, 31 серпня по 1 вересня Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на який запрошено понад 20 світових лідерів.

