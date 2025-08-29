ua en ru
Китай назвал отношения с Россией "наиболее стабильными и стратегически важными"

Китай, Пятница 29 августа 2025 10:34
Китай назвал отношения с Россией "наиболее стабильными и стратегически важными" Фото: заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй назвал партнерство с Россией "самым стабильным" и "наиболее важным среди великих держав".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что сегодняшние китайско-российские отношения "являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди всех отношений между великими государствами в мире".

Так Ма Чжаосюй ответил на вопрос о видении Китаем текущего состояния отношений с Россией и дальнейшего развития международных отношений.

По его словам, "именно в нынешнем бурном и изменчивом мире партнерство Пекина и Москвы приобретает особое значение".

Лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что отношения между великими державами непосредственно влияют на глобальную стратегическую стабильность, а сами эти государства несут особую ответственность за мировой порядок.

Китай, по словам Ма Чжаосюя, стремится строить систему международных отношений, которая "базируется на мирном сосуществовании, общей стабильности и сбалансированном развитии".

Замминистра иностранных дел Китая также заявил, что 80 лет назад "народы Китая и России понесли огромные жертвы и внесли весомый вклад в создание послевоенного мирового порядка".

Он подчеркнул, что обе страны и в дальнейшем "будут отстаивать правильное историческое видение событий Второй мировой войны".

Китай и Россия

В начале этой недели президент КНР Си Цзиньпин объявил о планах вместе с Россией изменить международный порядок.

Как писали СМИ, китайские власти развернули кампанию, напоминая, что Китай и бывший Советский Союз "сыграли ключевую роль как в азиатском, так и в европейском театрах военных действий во время Второй мировой войны".

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин станет "главным иностранным гостем" на военном параде в Пекине, посвященном капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны.

Напомним, 31 августа по 1 сентября Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который приглашены более 20 мировых лидеров.

