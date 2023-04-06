Китай назвав питання Тайваню "червоною лінією", яку США не можна перетинати

Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень, яка відбулася нещодавно і назвав питання Тайваню "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Китаю.
У заяві Міністерства закордонних справ КНР вказано, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.
"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", - йдеться в заяві.
Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є "потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів". Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу "одного Китаю".
Нагадаємо, що за декілька днів до зустрічі Цай Інвень з Кевіном Маккарті дев’ять китайських літаків вийшли на "бойове патрулювання" і перетнули серединну лінію Тайванської протоки.
А безпосередньо перед їхньою зустріччю Китай закликав США "не повторювати помилки минулого".
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