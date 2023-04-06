Китай назвал вопрос Тайваня "красной линией", которую США нельзя пересекать

Китай осудил встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с недавно прошедшей лидером Тайваня Цай Инвэнь и назвал вопрос Тайваня "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать в отношениях с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая.

В заявлении Министерства иностранных дел КНР сказано, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая и не может быть обсужден.

"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", - говорится в заявлении.

Представители внешнеполитического ведомства Китая считают, что разрешение США на транзитный перелет Цай Инвэнь и встреча с ней является "попустительством политической деятельности тайваньских сепаратистов". Это, по их мнению, является серьезным нарушением принципа одного Китая.