Китай назвав ідею США щодо мит "залякуванням і економічним примусом"

Речник китайського відомства Лінь Цзянь заявив, що його країна неодноразово висловлювала свою позицію щодо закупівлі російської нафти. За його словами, торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з Росією є законним і правомірним.

"Те, що роблять США, - це однобічне залякування й економічний примус, який серйозно порушує міжнародні правила торгівлі та загрожує безпеці й стабільності глобальних виробничих і логістичних ланцюгів", - наголосив Лінь Цзянь.

Крім того, він назвав повномасштабну війну в Україні "українською кризою", а також назвав позицію Китаю "об’єктивною, справедливою та відкритою".

Лінь Цзянь додав, що Китай виступає проти спроб Сполучених Штатів пов’язати війну з Китаєм, а також проти незаконних односторонніх санкцій.