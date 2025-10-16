Китай назвал идею США по пошлинам "запугиванием и экономическим принуждением"

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало идею США о введении против Пекина 500% тарифов. Оно назвало это "запугиванием и экономическим принуждением".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение китайского МИД.
Представитель китайского ведомства Линь Цзянь заявил, что его страна неоднократно высказывала свою позицию по закупке российской нефти. По его словам, торговое и энергетическое сотрудничество Китая с Россией является законным и правомерным.
"То, что делают США, - это одностороннее запугивание и экономическое принуждение, которое серьезно нарушает международные правила торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных производственных и логистических цепей", - подчеркнул Линь Цзянь.
Кроме того, он назвал полномасштабную войну в Украине "украинским кризисом", а также назвал позицию Китая "объективной, справедливой и открытой".
Линь Цзянь добавил, что Китай выступает против попыток Соединенных Штатов связать войну с Китаем, а также против незаконных односторонних санкций.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Сенат поддерживает идею предоставить президенту США Дональду Трампу право ввести 500% тарифы для Китая из-за покупки российской нефти.
Он отметил, что, несмотря на заявления Пекина о желании "сохранить мир во всем мире", покупка Китаем российской нефти подпитывает российскую военную машину.
РБК-Украина ранее писало, что сенатор Линдси Грэм разработал законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, который предусматривает самые масштабные антироссийские санкции за весь период войны. Он направлен на то, чтобы заставить Кремль сесть за стол мирных переговоров.
Особое внимание в документе уделено энергетическому сектору. В частности, предлагается ввести 500% тарифы на все товары российского происхождения и аналогичные пошлины для стран, которые продолжают покупать нефть, газ, уран и нефтепродукты в России.
Узнать больше об инициативе можно в материале РБК-Украина.