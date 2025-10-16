Китай назвал идею США по пошлинам "запугиванием и экономическим принуждением"

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало идею США о введении против Пекина 500% тарифов. Оно назвало это "запугиванием и экономическим принуждением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение китайского МИД .

Представитель китайского ведомства Линь Цзянь заявил, что его страна неоднократно высказывала свою позицию по закупке российской нефти. По его словам, торговое и энергетическое сотрудничество Китая с Россией является законным и правомерным.

"То, что делают США, - это одностороннее запугивание и экономическое принуждение, которое серьезно нарушает международные правила торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных производственных и логистических цепей", - подчеркнул Линь Цзянь.

Кроме того, он назвал полномасштабную войну в Украине "украинским кризисом", а также назвал позицию Китая "объективной, справедливой и открытой".

Линь Цзянь добавил, что Китай выступает против попыток Соединенных Штатов связать войну с Китаем, а также против незаконных односторонних санкций.