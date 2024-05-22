Китай назвав "ганебним зрадником" новообраного президента Тайваню

Міністр закордонних справ Китаю Ван І назвав новопризначеного президента Тайваню Лай Чінте "ганебним" лише через день після його вступу на посаду. Між країнами знову загострилася напруженість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва у Казахстані, Ван заявив, що Тайвань є "ядром ключових питань" для Китаю, а діяльність, спрямована на здобуття незалежності, є найбільш руйнівним фактором для миру в Тайванській протоці.
"Потворні дії Лай Чінте та інших, хто зраджує націю і своїх предків, є ганебними. Ніщо не може зупинити Китай від досягнення возз'єднання і повернення Тайваню на батьківщину. Всі сепаратисти незалежності Тайваню будуть прибиті до ганебного стовпа в історії", - сказав Ван І.
У Міністерстві закордонних справ Тайваню зазначили, що примусові заходи Китаю не вплинуть на політику Тайбея.
"Політичний примус і дипломатичне придушення з боку авторитарного китайського уряду, ніколи не змінять непохитних демократичних переконань Тайваню", - йдеться у заяві.
Лай, як і його попередник Цай Інвень, підкреслює, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, відкидаючи претензії Пекіна на суверенітет.
У вівторок Китай також зробив зауваження Сполученим Штатам за те, що вони надіслали свої привітання зі вступом Лая на посаду президента Тайваню. Попри рішучий китайський опір, Пекін також розкритикував південнокорейських і японських законодавців за візит до Тайваню.
У своїй інавгураційній промові в понеділок, 20 травня, Чінте попросив Китай припинити військові та політичні погрози, заявивши, що мир є єдиним вибором та що Пекін повинен поважати вибір тайванського народу.
Лай отримав гучні оплески після того, як повторив, що "Китайська Республіка" - це офіційна назва Тайваню, - і Китайська Народна Республіка "не підпорядковуються одна одній", і Лай також повторив цю фразу.
Пекін вважає, що таке формулювання рівнозначне тому, що Китай і Тайвань є різними країнами, а це є "червоною лінією" для китайської влади. На думку Китаю, будь-який крок Тайваню до проголошення формальної незалежності, буде підставою для нападу на острів.
Уряд в Тайбеї заявляє, що Тайвань вже є незалежною країною, Китайською Республікою. Республіканський уряд втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна, які створили Китайську Народну Республіку.
13 січня 2024 року на Тайвані відбулися восьмі вибори президента. В них взяли участь троє кандидатів: Лай Чінте від Демократичної прогресивної партії, Хоу Юї від партії Гоміньдан та Ке Веньчже від Тайванської народної партії.
За результатами волевиявлення, переможцем із результатом 40,05% став Чінте, який є прихильником незалежності Тайваню й зближення зі США.
20 травня у Тайбеї відбулася церемонія інавгурації нового глави держави. У своїй промові він побажав, щоб Китай припинив військові загрози та залякування тайванців і перейшов до мирної співпраці.
Пекін вважає Тайвань своєю територією, називає Лая "сепаратистом" та відкинув його пропозиції про переговори. Також Китай запровадив санкції проти трьох американських оборонних компаній через продаж зброї Тайваню.
За даними розвідки США, Пекін готується захопити Тайвань силою, але поки що віддає перевагу мирному "возз'єднанню".
Наприкінці квітня, відразу ж після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, літаки КНР демонстративно перетнули серединну лінію Тайванської протоки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.