Китай назвал "позорным предателем" новоизбранного президента Тайваня

Во время выступления на встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане, Ван заявил, что Тайвань является "ядром ключевых вопросов" для Китая, а деятельность, направленная на получение независимости, является наиболее разрушительным фактором для мира в Тайваньском проливе.

"Безобразные действия Лай Чинте и других, кто предает нацию и своих предков, являются позорными. Ничто не может остановить Китай от достижения воссоединения и возвращения Тайваня на родину. Все сепаратисты независимости Тайваня будут прибиты к позорному столбу в истории", - сказал Ван И.

В Министерстве иностранных дел Тайваня отметили, что принудительные меры Китая не повлияют на политику Тайбэя.

"Политическое принуждение и дипломатическое подавление со стороны авторитарного китайского правительства, никогда не изменят непоколебимых демократических убеждений Тайваня", - говорится в заявлении.

Лай, как и его предшественник Цай Инвэнь, подчеркивает, что только народ Тайваня может решать свое будущее, отвергая претензии Пекина на суверенитет.

Во вторник Китай также сделал замечание Соединенным Штатам за то, что они прислали свои поздравления со вступлением Лая на пост президента Тайваня. Несмотря на решительное китайское сопротивление, Пекин также раскритиковал южнокорейских и японских законодателей за визит в Тайвань.

В своей инаугурационной речи в понедельник, 20 мая, Чинтэ попросил Китай прекратить военные и политические угрозы, заявив, что мир является единственным выбором и что Пекин должен уважать выбор тайваньского народа.

Лай получил громкие аплодисменты после того, как повторил, что "Китайская Республика" - это официальное название Тайваня, - и Китайская Народная Республика "не подчиняются друг другу", и Лай также повторил эту фразу.

Пекин считает, что такая формулировка равнозначна тому, что Китай и Тайвань являются разными странами, а это является "красной линией" для китайских властей. По мнению Китая, любой шаг Тайваня к провозглашению формальной независимости, будет основанием для нападения на остров.

Правительство в Тайбэе заявляет, что Тайвань уже является независимой страной, Китайской Республикой. Республиканское правительство бежало на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна, которые создали Китайскую Народную Республику.